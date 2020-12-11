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Юг Крыма пострадал от дефицита воды 

Вероника Полынина 1 час назад
Вода по часам: юг Крыма пострадал от дефицита
Фото: РИА Новости
Более 30 населенных пунктов на южном берегу Крыма с 14 декабря перейдут на почасовые графики подачи воды, сообщает «Интерфакс».
Эти меры вводятся в связи с дефицитом воды из-за обмеления в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих ЮБК.
Вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00, в графике возможны изменения из-за аварийных ситуаций и технической наладки сети водоснабжения.
Предложено решение дефицита воды в Крыму
Почасовой график подачи воды вводится в Ялте, Алуште, Форосе, Алупке, Гурзуфе, Судаке, Коктебеле и других населенных пунктах.
Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.
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Общество , Интерфакс
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