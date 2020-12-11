Семья Баталова отказалась от услуг адвоката Михалкова

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что он снимает с себя ответственность за юридическую помощь семье актера Алексея Баталова, имущество которой было отнято аферистами. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что известный российский режиссер отказался быть посредником в решении вопроса о возвращении недвижимости после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария Баталова отказались от услуг адвоката Павла Астахова. Ранее стало известно, что услуги этого юриста были предложены семье Никитой Михалковым.
Режиссер после получения уведомления об отказе от работы Павла Астахова рассказал, что «совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь семье Баталовых решить проблему, которая перед ними встала». Он попросил «профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова точно также бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса».
Отмечается, что Никита Михалков вынужден отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса и снимает с себя в связи с этим личную ответственность. Деятель культуры выразил надежду, что справедливость, несмотря ни на что, будет восстановлена в полном объеме.
Напомним, что в конце октября в мошенничестве с присваиванием себе имущества Баталовых были обвинены артисты Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которые являются супругами. До решения по делу на указанное имущество наложен арест.