Семья Баталова отказалась от услуг адвоката Михалкова

Отмечается, что известный российский режиссер отказался быть посредником в решении вопроса о возвращении недвижимости после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария Баталова отказались от услуг адвоката Павла Астахова . Ранее стало известно, что услуги этого юриста были предложены семье Никитой Михалковым.

Режиссер после получения уведомления об отказе от работы Павла Астахова рассказал, что «совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь семье Баталовых решить проблему, которая перед ними встала». Он попросил «профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова точно также бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса».

Отмечается, что Никита Михалков вынужден отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса и снимает с себя в связи с этим личную ответственность. Деятель культуры выразил надежду, что справедливость, несмотря ни на что, будет восстановлена в полном объеме.