Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Выберите регион
Москва

Семья Баталова отказалась от адвоката Никиты Михалкова 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 1 час назад
Семья Баталова отказалась от услуг адвоката Михалкова
Фото: mymsk.online
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что он снимает с себя ответственность за юридическую помощь семье актера Алексея Баталова, имущество которой было отнято аферистами. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что известный российский режиссер отказался быть посредником в решении вопроса о возвращении недвижимости после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария Баталова отказались от услуг адвоката Павла Астахова. Ранее стало известно, что услуги этого юриста были предложены семье Никитой Михалковым.
Режиссер после получения уведомления об отказе от работы Павла Астахова рассказал, что «совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь семье Баталовых решить проблему, которая перед ними встала». Он попросил «профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова точно также бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса».
Отмечается, что Никита Михалков вынужден отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса и снимает с себя в связи с этим личную ответственность. Деятель культуры выразил надежду, что справедливость, несмотря ни на что, будет восстановлена в полном объеме.
Напомним, что в конце октября в мошенничестве с присваиванием себе имущества Баталовых были обвинены артисты Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которые являются супругами. До решения по делу на указанное имущество наложен арест.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Моя Москва.онлайн: последние новости
Эксперт назвал источники звонков с анонимных телефонных номеров Эксперт назвал источники звонков с анонимных телефонных номеров Вице-премьер предложил считать жителей Аляски уроженцами Российской империи Вице-премьер предложил считать жителей Аляски уроженцами Российской империи В России за сутки диагностировали 28,1 тыс. случаев коронавируса В России за сутки диагностировали 28,1 тыс. случаев коронавируса
Комментарии
Общество , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Мария Баталова , Павел Астахов , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение