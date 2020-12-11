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Москва

Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Эксперт: в России может произойти вспышка туберкулеза
Фото: РИА Новости
В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.
В интервью порталу "Чита.Ру" медик рассказал, что в последние годы в стране улучшалась эпидситуация с туберкулезом. Это было связано с расширением профилактических мер. Так, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию.

"У нас на 35% сократилось количество профилактических осмотров. Если сейчас до конца года удастся выйти на показатель диспансеризации на 60%, это будет очень хорошо", — пояснил Фадеев.

Врач подчеркнул, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.
Медик обратил внимание, что на начальных стадиях туберкулез практически никак не проявляется и обнаружить его получится только с помощью флюорографии.

"То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию", — сказал Фадеев.

Другой источник роста заболеваемости — люди, перенесшие коронавирус. Особенно те, у кого поражение легких составило больше 50%.

"У них в легких идут фиброзные изменения. В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться", — объяснил врач.

Фадеев подчеркнул, что при здоровых легких риск заразиться туберкулезом минимален. Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни.

"Если эти факторы отсутствуют и у человека здоровые легкие, то вероятность заразиться туберкулезом минимальная", — подчеркнул фтизиатр.

Он призвал россиян делать флюорографию раз в год и добавил, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали почти 46 тысяч человек.
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Общество , Павел Фадеев , Chita.Ru
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