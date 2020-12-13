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Москва

Попова сообщила, что нулевой пациент с COVID-19 в РФ появился в начале марта 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"Да, конечно, мы знаем нулевого пациента, он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию", — сказала Попова.

Она подчеркнула, что первыми выявленными случаями коронавирусной инфекции были три завезенных из Китая. При этом Попова уточнила, что властям тогда удалось с соблюдением контроля не допустить распространение инфекции.
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в Россию
Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов также предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. По его словам, это произойдет благодаря вакцинации населения от инфекции.
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Общество , Видео , Анна Попова , Олег Гриднев , Роспотребнадзор , Китай , Москва
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