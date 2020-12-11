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Москва

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом достаточно напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем", — сказала она на совещании у премьер-министра РФ с производителями вакцины от коронавируса.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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