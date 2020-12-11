"Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем", — сказала она на совещании у премьер-министра РФ с производителями вакцины от коронавируса.