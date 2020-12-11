Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами

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Москва

Стюардесса закрыла багажные полки раздвинутыми ногами и попала на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Стюардесса продемонстрировала свои акробатические способности в салоне самолета. Девушка ногами закрыла багажные полки, расположенные над креслами пассажиров.
Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте @flight_love, которое посвящено жизни членов экипажей гражданской авиации. На кадрах девушка в форменной одежде бортпроводницы совершает переворот, опираясь на кресла, и раздвинутыми в сторону ногами захлопывает верхние полки.
Не всем подписчикам акробатический трюк пришелся по нраву. Нашлись и те, кто подверг его критике, назвав слишком опасным.
Общество , Видео , В мире
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