Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами

Все новости на карте

Стюардесса продемонстрировала свои акробатические способности в салоне самолета. Девушка ногами закрыла багажные полки, расположенные над креслами пассажиров.

Соответствующее видео появилось в Instagram -аккаунте @flight_love, которое посвящено жизни членов экипажей гражданской авиации. На кадрах девушка в форменной одежде бортпроводницы совершает переворот, опираясь на кресла, и раздвинутыми в сторону ногами захлопывает верхние полки.

Не всем подписчикам акробатический трюк пришелся по нраву. Нашлись и те, кто подверг его критике, назвав слишком опасным.