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Москва

Мишустин назвал сроки вакцинации от коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями отечественных вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» назвал сроки вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин», — сказал Мишустин.

По его словам, губернаторы будут лично контролировать прививочную кампанию против COVID-19.
Премьер также призвал обеспечить возможность проходить вакцинацию в период новогодних праздников. «Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января», — сказал он.
2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Первыми прививку получат медики, педагоги и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и люди из группы риска. На портале Стопкоронавирус.рф говорится, что вакцинация пожилых людей может начаться через несколько месяцев.
В Москве и области прививочная кампания стартовала 5 декабря.
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Общество , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , МВД
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