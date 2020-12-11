ФСБ нашли 97-летнюю женщину президенту. Видео 

"Давайте сделаем что то хорошее — давайте, попросим директора ФСБ найти человека", — такое поручение отдал Путин, когда узнал, что с ним хотела переговорить ветеран Великой отечественной войны Наталья Донскова из Ставропольского края. Женщина оставила такое послание на "Елке желаний".
О желании пенсионерки в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) президенту сообщила член СПЧ Галина Осокина. По ее словам, пенсионерка не оставила свой контактный номер. На что Путин попросил руководителей ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края. Наталья Донскова оказалась медиком, участником боев под Сталинградом, на Курской дуге.