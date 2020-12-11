Россиян предупредили об опасности новогодних елей

"В период подготовки и проведения новогодних праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма людей, в том числе детей, в результате падения на них слабо укрепленных новогодних декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения. Также вероятны возгорания таких конструкций, в частности, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.