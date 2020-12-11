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Москва

В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей 

РИА Новости 57 минут назад
Россиян предупредили об опасности новогодних елей
Фото: РИА Новости
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске падения елей и декораций, а также их возгорания в регионах РФ при подготовке и проведении новогодних праздников из-за сильных порывов ветра и обледенения.

"В период подготовки и проведения новогодних праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма людей, в том числе детей, в результате падения на них слабо укрепленных новогодних декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения. Также вероятны возгорания таких конструкций, в частности, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.

Отмечается, что в прошлом году случаи падения новогодних елей из-за порывов ветра скоростью 21-25 метров в секунду произошли в Иваново, Рязани, Вологде, а также во Владимирской области.

"Оценивая вероятные риски, эксперты института предлагают территориальным органам МЧС и территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в период подготовки и проведения новогодних праздников", — подчеркивается на сайте ВНИИ ГОЧС.

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Общество , Громкие уголовные дела , Сергей Диденко , ВНИИ Сигнал , МЧС , Ильинка , Курск , Курская Область , Тула , Тульская Область
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