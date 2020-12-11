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Москва

Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России 

Lenta.ru 19 минут назад
Названы самые опасные распространители COVID-19
Фото: РИА Новости
Самые опасные распространители коронавируса в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт», — сказал Горелов, отвечая на вопрос, кто является главными суперраспространителями инфекции.

По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.

«Это результат несоблюдения основного правила: болен — останься дома, — отметил академик. — Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного».

Также, говоря о суперраспортранителях, Горелов отметил, что первый из них появился в Южной Корее.

«Там женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек. Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят», — рассказал академик.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что мутация коронавируса, которая произошла в норках на фермах в Дании, оказалась опасна по двум причинам, одна из которых — возможность создавать больше суперраспространителей. По ее словам, такие носители, вероятно, смогут передать его большему количеству людей.
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Комментарии 1
Общество , Наука и техника , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , Lenta.ru
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