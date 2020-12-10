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Москва

Украинская певица захотела направить россиян «на путь истинный» 

РИА Новости и ещё 1 36 минут назад
Украинская певица захотела направить россиян «на путь истинный»
Фото: РИА Новости
Участница группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", как она пытается воздействовать на своих российских поклонников.
Певица подчеркнула, что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной. Санина уверена, что лететь в Россию с концертами — неприемлемо.

"Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный", — считает артистка.

Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".
Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) — украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
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