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Москва

Голикова попросила Новый год праздновать в домашней обстановке 

News.ru 1 час назад
Голикова попросила праздновать Новый год дома
Фото: ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за пандемии коронавируса попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей.
Кроме того, она считает, что нужно ограничить поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости.
Дорогие друзья, скоро Новый год, наш самый любимый праздник, мы готовимся к нему, но, пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднование близким кругом, — цитирует её РИА Новости.
Голикова напомнила, что необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах. Кроме того, она попросила ограничить путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости коронавирусом находится на очень высоком уровне. По её мнению, эти меры наряду с вакцинацией населения помогут одолеть болезнь.
Ранее заместитель председателя правительства рассказала, что в среднем в стране за сутки выявили 18,66 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. В разных субъектах этот показатель колеблется от 2,1 до 69,4. Озабоченность вызывает ситуация в Петербурге и Карелии, где заболеваемость COVID-19 превышает общероссийский показатель более чем в два раза.
Как писал NEWS.ru, Голикова сообщила, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными. Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Росстат , РИА Новости
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