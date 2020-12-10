Голикова попросила праздновать Новый год дома

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за пандемии коронавируса попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей.

Кроме того, она считает, что нужно ограничить поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости.

Дорогие друзья, скоро Новый год, наш самый любимый праздник, мы готовимся к нему, но, пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднование близким кругом, — цитирует её РИА Новости.

Голикова напомнила, что необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах. Кроме того, она попросила ограничить путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости коронавирусом находится на очень высоком уровне. По её мнению, эти меры наряду с вакцинацией населения помогут одолеть болезнь.

Ранее заместитель председателя правительства рассказала, что в среднем в стране за сутки выявили 18,66 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. В разных субъектах этот показатель колеблется от 2,1 до 69,4. Озабоченность вызывает ситуация в Петербурге и Карелии, где заболеваемость COVID-19 превышает общероссийский показатель более чем в два раза.