Сокращение числа разводов в РФ объяснили пандемией

Росстате сообщили, что число разводов в октябре сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%. Наибольшее снижение показали Еврейская АО — там число разводов сократилось на 39,7%, Севастополь — на 30,5%, а также Чукотский АО — на 27,6%.

Снижение количества разводов связано с нестабильной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, считает гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко

"Количество разводов снижается, когда наступает нестабильность экономике. Люди в тяжелое время решают сохранять семью. Не хочу сказать, что это отложенные разводы — возможно, люди наоборот нашли точки соприкосновения. Это положительный момент", — сообщил эксперт "Газете.Ru".

Между тем в 32 регионах в октябре фиксировался рост числа заключенных браков. Рыбальченко также связал его со второй волной пандемии. "Фактически это браки, которые были отложены в начале года. Люди поняли, что жизнь не стоит на месте и нужно принимать решения, тем более что такая нестабильная обстановка будет продолжаться достаточно долго", — заключил эксперт.