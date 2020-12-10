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Москва

Эксперт объяснил сокращение числа разводов в России 

Газета.Ru 44 минуты назад
Сокращение числа разводов в РФ объяснили пандемией
Фото: ТАСС
В Росстате сообщили, что число разводов в октябре сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%. Наибольшее снижение показали Еврейская АО — там число разводов сократилось на 39,7%, Севастополь — на 30,5%, а также Чукотский АО — на 27,6%.
Снижение количества разводов связано с нестабильной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, считает гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

"Количество разводов снижается, когда наступает нестабильность экономике. Люди в тяжелое время решают сохранять семью. Не хочу сказать, что это отложенные разводы — возможно, люди наоборот нашли точки соприкосновения. Это положительный момент", — сообщил эксперт "Газете.Ru".

Между тем в 32 регионах в октябре фиксировался рост числа заключенных браков. Рыбальченко также связал его со второй волной пандемии. "Фактически это браки, которые были отложены в начале года. Люди поняли, что жизнь не стоит на месте и нужно принимать решения, тем более что такая нестабильная обстановка будет продолжаться достаточно долго", — заключил эксперт.
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Комментарии
Общество , Сергей Рыбальченко , Росстат , Газета.Ru , Севастополь
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