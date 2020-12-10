Голикова заявила о росте смертности в России

"Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", — сообщила она в ходе брифинга.