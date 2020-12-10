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Москва

Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года 

РИА Новости 43 минуты назад
Голикова заявила о росте смертности в России
Фото: РИА Новости
Рост общей смертности за 10 месяцев по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", — сообщила она в ходе брифинга.

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