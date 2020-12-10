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В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем
Фото: ТАСС
Последний день декабря в Севастополе объявлен выходным. Соответствующее решение в четверг оглашено на заседании правительства города.
Как отметил на заседании губернатор Михаил Развожаев, решение принято по многочисленным просьбам горожан.

"В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления — здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают", — сказал он.

Ранее власти некоторых регионов РФ, в том числе Республики Крым, уже объявили 31 декабря выходным.
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Общество , Михаил Развожаев , Республика Крым , Севастополь
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