Россиянка возмутилась облезлой елкой за миллионы рублей 

Жительница Санкт-Петербурга возмутилась установленной на Дворцовой площади облезлой елкой, на которую местные власти потратили десять миллионов рублей. Россиянка попыталась привлечь внимание к проблеме и провела около дерева одиночный пикет. Об этом сообщает ZakS.Ru.

Местная жительница Юлиана Иванова пришла на площадь с небольшим картонным плакатом, на котором написала «Не распушится», и опубликовала в Instagram сделанную во время пикета фотографию. Таким способом активистка хотела выразить мнение недовольных жителей, которые не оценили праздничный декор и в соцсети «ВКонтакте» назвали дерево страшным.

До пикета Ивановой представители городской администрации прокомментировали сложившуюся ситуацию Telegram -каналу «Подъем». В мэрии заявили, что крона елки могла пострадать при перевозке. Однако чиновники подчеркнули, что транспортировка причинила дереву незначительный ущерб, так как в дороге испортились только десять процентов ветвей. Власти пообещали, что в ближайшее время елка «расправится».

Оказалось, что впервые за несколько лет в городе решили установить настоящую, а не искусственную елку. По данным агентства «Невские новости», дерево весом 12 тонн достигает в высоту 25 метров. Мэрия решила украсить его в стиле послевоенного советского времени и повесить сотни метров серпантина, 300 игрушек и две гирлянды — современную светодиодную и сделанную из флажков.