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Эксперт назвал самое опасное время для посещения магазинов 

РИА Новости Крым и ещё 1 1 час назад
Названо самое опасное время для похода в магазин
Фото: РИА Новости Крым
Магазины лучше не посещать до 9 утра и с 19 часов вечера. Такое мнение выразил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он отметил, что в это время в магазинах наблюдается наибольшее количество посетителей, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом.

"Есть обязательные "часы пик" в магазинах: до 9 часов утра, когда люди идут на работу, забегают в булочные, кондитерские, магазинчики, чтобы купить себе что-то на завтрак, и с 18:00 до 19:00, когда многие возвращаются с работы", — пояснил Илья Власенко.

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Он отметил, что ждать преддверия нового года, чтобы купить товары со скидкой, тоже не стоит, поскольку многие торговые сети уже сейчас запустили различные предпраздничные акции.
Обратился Власенко и к владельцам магазинов, призвав их "дозировать" посетителей, которые находятся в торговых залах.
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