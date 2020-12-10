Названо самое опасное время для похода в магазин

Магазины лучше не посещать до 9 утра и с 19 часов вечера. Такое мнение выразил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он отметил, что в это время в магазинах наблюдается наибольшее количество посетителей, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом.

"Есть обязательные "часы пик" в магазинах: до 9 часов утра, когда люди идут на работу, забегают в булочные, кондитерские, магазинчики, чтобы купить себе что-то на завтрак, и с 18:00 до 19:00, когда многие возвращаются с работы", — пояснил Илья Власенко.

Он отметил, что ждать преддверия нового года, чтобы купить товары со скидкой, тоже не стоит, поскольку многие торговые сети уже сейчас запустили различные предпраздничные акции.

Обратился Власенко и к владельцам магазинов, призвав их "дозировать" посетителей, которые находятся в торговых залах.