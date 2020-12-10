«Кормить чудовище»: Поклонская предостерегла власти Крыма 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила в своем Telegram-канале внимание на то, что в условиях отсутствия пресной воды в Крыму продолжают работать крупнейшие химические заводы, и поинтересовалась, куда они сливают отходы.

Парламентарий указала на то, что пруд-накопитель, куда ранее сливались отходы, давно высох, и осталось только море.

«Страшно подумать, что информация от жителей Армянска соответствует действительности, и все химические отходы сливаются прямиком в заливы Черного моря…», — написала она.

Депутат призвала Генеральную прокурору России провести проверку по данному факту

и предостерегла руководителей всех полномочных органов.

«Я очень надеюсь на то, что мы сможем сохранить в Крыму нашу уникальную природу, не пренебрегая ею ради получения прибыли отдельными лицами. Иначе вскоре мы будем кормить в Сиваше новое крымское Лох-Несское чудовище, выжившее после химических выбросов завода», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.