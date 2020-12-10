Пассажира застукали за просмотром порно в самолете

Пассажира самолета застукали за просмотром видео для взрослых. Мужчина снял на камеру своего попутчика, который решил скрасить свой досуг во время полета непристойным роликом. На опубликованную TikTok запись обратило внимание издание The Sun.

На кадрах любитель «клубнички» включил фильм на своем смартфоне невзирая на то, что находится в публичном месте. В объектив камеры попал момент, когда на экране телефона проигрывалась постельная сцена.