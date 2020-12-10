Пассажира застукали за просмотром порно в самолете

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Москва

Просмотр порно пассажиром в самолете попал на видео 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
Пассажира самолета застукали за просмотром видео для взрослых. Мужчина снял на камеру своего попутчика, который решил скрасить свой досуг во время полета непристойным роликом. На опубликованную TikTok запись обратило внимание издание The Sun.
На кадрах любитель «клубнички» включил фильм на своем смартфоне невзирая на то, что находится в публичном месте. В объектив камеры попал момент, когда на экране телефона проигрывалась постельная сцена.

«Когда твой попутчик получает больше удовольствия от полета, чем ты сам», — прокомментировал происходящее автор видео.

Общество , Видео
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