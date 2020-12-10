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Москва

На «Авито» продают визитку Путина за полмиллиона 

Алиса Селезнёва 1 час назад
На «Авито» продают визитку Путина за полмиллиона
Фото: РИА Новости
На сервисе «Авито» выставлена на продажу визитка президента России Владимира Путина, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга.
30 ноября частное лицо Мария из Москвы выставила на продажу оригинальную визитка Путина, когда тот занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга по международным и внешнеэкономическим связям. На ней указаны тогдашние номера телефона, факса и телекса нынешнего президента и адрес его электронной почты.
В описании лота сказано, что тот находится в хорошем состоянии, потому что с 2004 года лежал в кошельке. Также Мария сообщила, что получила визитку Путина, потому что в свое время работала в компании, которая принадлежала его советнику. Она оценила стоимость визитки в 550 тысяч рублей, но выразила готовность к торгу.

«P. S. Это всего лишь объявление о продаже. Ни больше ни меньше. Не тратьте время на пустые советы и комментарии. Не отвечаю и блокирую», — добавила женщина.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», московский автосалон «Агат» разместил на сервисе «Авто.ру» объявление о продаже самого дорогого автомобиля в России — бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга
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