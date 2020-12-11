В закон о полиции предложили внести поправку о видеозаписи

В настоящее время в Думе обсуждаются важнейшие поправки в закон о полиции. Многие из них вызывают отторжение граждан, поскольку речь идёт о наделении сотрудников полиции дополнительными возможностями в отношении личных прав. В этой связи «Справедливая Россия» предлагает ввести обязательную норму контроля за действиями сотрудников полиции в общении с гражданами, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Он добавил, что внедрение мобильных видеокамер снимет все сомнения относительно законности действий полицейских.

Порядок обеспечения сотрудников полиции такими мобильными техническими средствами предлагаем утверждать на уровне Министерства внутренних дел, — заключил Миронов.

Он также выразил несогласие с депутатами, предложившими предоставить право правоохранителям проникать беспрепятственно в дома и квартиры граждан. По мнению Миронова, это может привести к серьёзным злоупотреблениям, а возможности оспорить действия полицейских у россиян не будет.