Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме предложили дополнить резонансный закон о полиции 

News.ru и ещё 1 32 минуты назад
В закон о полиции предложили внести поправку о видеозаписи
Фото: РИА Новости
В законе «О полиции» необходимо прописать обеспечение сотрудников правоохранительных органов мобильными средствами видеофиксации, а также право проводить непрерывную видеозапись общения с гражданами. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В настоящее время в Думе обсуждаются важнейшие поправки в закон о полиции. Многие из них вызывают отторжение граждан, поскольку речь идёт о наделении сотрудников полиции дополнительными возможностями в отношении личных прав. В этой связи «Справедливая Россия» предлагает ввести обязательную норму контроля за действиями сотрудников полиции в общении с гражданами, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Он добавил, что внедрение мобильных видеокамер снимет все сомнения относительно законности действий полицейских.

Порядок обеспечения сотрудников полиции такими мобильными техническими средствами предлагаем утверждать на уровне Министерства внутренних дел, — заключил Миронов.

Он также выразил несогласие с депутатами, предложившими предоставить право правоохранителям проникать беспрепятственно в дома и квартиры граждан. По мнению Миронова, это может привести к серьёзным злоупотреблениям, а возможности оспорить действия полицейских у россиян не будет.
Как сообщал NEWS.ru, Госдума ранее одобрила в первом чтении проект поправок к Федеральному закону «О полиции». В частности, резонансная инициатива наделяет правом вскрывать автомобили граждан при определённых условиях, а также расширяет возможности применения полицией огнестрельного оружия. Как уверяют в МВД, авторы документа «не требуют ничего сверхъестественного». Более того, полномочия, которые предлагается передать полицейским, уже несколько лет используются сотрудниками Росгвардии, ФСО и ФСБ.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
News.ru: последние новости
Умер народный артист России Николай Иванов Умер народный артист России Николай Иванов В Петербурге при неизвестных обстоятельствах погиб режиссёр Милочкин В Петербурге при неизвестных обстоятельствах погиб режиссёр Милочкин Профессор назвал необходимые во время пандемии лекарства Профессор назвал необходимые во время пандемии лекарства
Комментарии
Общество , Законопроекты , Сергей Миронов , Росгвардия , ФСБ , Госдума , Справедливая Россия , МВД , Федеральная служба охраны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение