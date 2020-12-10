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Появился видео анонс выхода «Cyberpunk 2077» 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Первый анонс игры "Cyberpunk 2077" состоялся еще 30 мая 2012 года. Спустя более 8 лет после этого игра готова к выходу. После нескольких переносов официальной датой релиза стало 10 декабря 2020 года. Это настоящий "долгострой" в мире компьютерных игр.
Cyberpunk 2077 — это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Действия сюжета будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви. Игровой мир будет состоять из города, поделённого на шесть уникальных районов, в котором также будет присутствовать полный цикл дня и ночи
Общество , Видео
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