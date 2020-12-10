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Москва

Удивившая Путина школьница попала на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
Натэлла Дьячкова из подмосковного города Домодедово участвовала во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Школьница прошла в финал и уже получила 1 миллион рублей за свои инициативы. Позже Натэлла рассказала Владимиру Путину на прямом эфире с президентом о другом своем проекте, который не прошел в финал конкурса — «Волонтёры образования». Владимир Путин поблагодарил школьницу за отличную идею, которая может стать "хорошим подспорьем для системы образования в целом". Суть проекта заключается в том, что старшеклассники, которые хорошо разбираются в том или ином предмете, помогают ученикам младших классов.
Общество , Видео , Владимир Путин
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