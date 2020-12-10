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Москва

Появилось видео с Кремлевской новогодней елкой 

Вадим Дроздов 58 минут назад
Соборную площадь Кремля в Москве на новогодних праздниках будет украшать огромная елка из Наро-Фоминска. Ее уже спилили и начали готовить к перевозке в Кремль. У этой елки было около 50 конкурентов. В ее спиле участвовало 15 человек. Теперь ее ожидает самая сложная часть — транспортировка.
Доставить елку должны к 11 декабря, а установить главное дерево нового года планируют 21-го декабря.
Возраст новогодней ели составляет 96 лет. Высота елки составляет 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.
Общество , Видео
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