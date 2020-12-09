«Дело Ленина живет»: Чубайс жестко ответил Навальному 

Спецпредставитель президента РФ по связям с международным организациям Анатолий Чубайс ответил на посвященную ему публикацию блогера Алексея Навального , сравнив его с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Свое мнение политик высказал в Facebook

Навальный раскритиковал Чубайса, назвав его «старым комсомольцем». На что экс-глава «Роснано» иронично окрестил блогера «юным ленинцем».

«Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани», — написал Чубайс.

Он напомнил, что встречался с Навальным «в очной полемике», и тот был «довольно боек, но не очень содержателен».