«Дело Ленина живет»: Чубайс жестко ответил Навальному 

Спецпредставитель президента РФ по связям с международным организациям Анатолий Чубайс ответил на посвященную ему публикацию блогера Алексея Навального, сравнив его с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Свое мнение политик высказал в Facebook.
«Рамблер» писал, что в течение последних 12 лет Чубайс руководил «Роснано». 2 декабря президент России Владимир Путин предложил возглавить госкорпорацию зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее глава государства подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Навальный раскритиковал Чубайса, назвав его «старым комсомольцем». На что экс-глава «Роснано» иронично окрестил блогера «юным ленинцем».
«Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани», — написал Чубайс.
Он напомнил, что встречался с Навальным «в очной полемике», и тот был «довольно боек, но не очень содержателен».
«Похоже, дело Ленина, действительно, живет», — констатировал Анатолий Чубайс.