Ефремов сделал заявление относительно своей карьеры 

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — сообщил Ефремов в письме, передает ТАСС.

Валерий Захаров передал письмо адвокату Александру Добровинскому . Также в письме артист извинился перед сыном погибшего.

«Михаил Олегович [в письме] просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно», — сказал Добровинский РИА «Новости».

Ефремов также рассказал, что его отец умер более 20 лет назад, и он «знает, что значит для сына потеря отца». Артист отметил, что в такой момент для человека «рушится все то, на что можно было положиться», поскольку «уходит человек, у которого можно было спросить любого совета».

«Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью», — добавил Ефремов.