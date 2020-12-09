Соловьев дерзко ответил возмущенным украинцам 

«С каких пор украинский борщ стал вдруг русским? Трескай скрепные щи да кашу лопай», — заявил пользователь под ником @j_e_v_g_e_n_i.

«Радуйтесь хотя бы тому, что у вас борщ есть. И, кстати, никто в России на ваш борщ не посягает. У нас свой борщ, прекрасный, русский борщ, а если вы не умеете варить щи — обратитесь, наши женщины вас научат», — так ответил украинским комментаторам Соловьев.