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Девушки на автомойке 

Александр Котлеткин 1 час назад
Немецкий фотограф Франк Люцебек презентовал новый эротический календарь на 2021 год. Люцебек, ранее уже известный такими работами как, «Девушки и тракторы» и «Девушки и спорткары», на этот раз воплотил в жизнь самую горячую тему для автомобилистов. Об этом сообщает издание «За рулем».
На снимках девушки топлес позируют с моющими средствами и оборудованием для мойки машин у роскошных автомобилей.
«Если вы действительно любите свой автомобиль, то лучше не пользоваться услугами недорогой автомойки, а бережно помыть его вручную», — призывает автор календаря.
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