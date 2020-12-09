Девушки на автомойке 

Немецкий фотограф Франк Люцебек презентовал новый эротический календарь на 2021 год. Люцебек, ранее уже известный такими работами как, «Девушки и тракторы» и «Девушки и спорткары», на этот раз воплотил в жизнь самую горячую тему для автомобилистов. Об этом сообщает издание «За рулем».

На снимках девушки топлес позируют с моющими средствами и оборудованием для мойки машин у роскошных автомобилей.

«Если вы действительно любите свой автомобиль, то лучше не пользоваться услугами недорогой автомойки, а бережно помыть его вручную», — призывает автор календаря.