Ещё
Далее:
Читайте также:
Все фильмы в вашем мобильном
Все фильмы в вашем мобильном Качайте Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Город у красной черты»: в Кремле раскритиковали «сопротивление» в Питере 

Мария Иванова 1 час назад
«Город у красной черты»: в Кремле раскритиковали «сопротивление» в Питере
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ петербургских рестораторов закрыться на новогодние каникулы «сопротивлением людям» и подчеркнул, что город подошел к критической черте по коронавирусу. Об этом сообщает Life.
Как писал «Рамблер», работу кафе и ресторанов в Петербурге ограничили с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января, а с 30 декабря по 3 января запретили полностью. Губернатор города Александр Беглов заявил, что от полного локдауна Санкт-Петербург отделяет «совсем немного».

«До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах, — отмечал он.

Около 40 ресторанов и кафе выступили против жестких мер и заявили, что продолжат принимать гостей на каникулах в штатном режиме. Список заведений, которые планируют продолжить работу, они назвали «Картой сопротивления».

«Создание движений сопротивления — это сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они подвергнут опасности. В эпидемплане Питер находится у красной черты», — так это прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что в Петербурге напряженная ситуация с заболеваемостью, поэтому власти вводят жесткие ограничения.

«И на этом фоне ресторанные протесты — это неуважение к людям», — заключил он.

Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Комментарии 27
Общество , Дмитрий Песков , Александр Беглов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
00:40
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
00:05
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
01:38
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
Происшествия Армия
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение