«Город у красной черты»: в Кремле раскритиковали «сопротивление» в Питере 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ петербургских рестораторов закрыться на новогодние каникулы «сопротивлением людям» и подчеркнул, что город подошел к критической черте по коронавирусу. Об этом сообщает Life.

Как писал «Рамблер», работу кафе и ресторанов в Петербурге ограничили с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января, а с 30 декабря по 3 января запретили полностью. Губернатор города Александр Беглов заявил, что от полного локдауна Санкт-Петербург отделяет «совсем немного».

«До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах, — отмечал он.

Около 40 ресторанов и кафе выступили против жестких мер и заявили, что продолжат принимать гостей на каникулах в штатном режиме. Список заведений, которые планируют продолжить работу, они назвали «Картой сопротивления».

«Создание движений сопротивления — это сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они подвергнут опасности. В эпидемплане Питер находится у красной черты», — так это прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что в Петербурге напряженная ситуация с заболеваемостью, поэтому власти вводят жесткие ограничения.