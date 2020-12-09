В Росгвардии описали образ идеального сотрудника 

«Все сотрудники и военнослужащие Росгвардии должны стремиться соответствовать собирательному образу идеального правоохранителя: профессионально подготовленный, корректный, хладнокровный и решительный… Представитель Росгвардии в любых условиях должен проявлять спокойствие и выдержку, быть вежливым с гражданами, обращаться к ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих честь и достоинство», — говорится в памятке.