Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Росгвардии описали образ идеального сотрудника 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 59 минут назад
В Росгвардии описали образ идеального сотрудника
Фото: РИА Новости
Росгвардия подготовила памятку для сотрудников, в которой описан собирательный образ идеального правоохранителя. В ней говорится, что росгвардейцам необходимо быть хладнокровными и проявлять выдержку.
В памятке расписаны алгоритмы и обязанности сотрудников при взаимодействии с представителями СМИ. Источник РИА «Новости» в Росгвардии уточнил, что памятку разработали еще весной.

«Все сотрудники и военнослужащие Росгвардии должны стремиться соответствовать собирательному образу идеального правоохранителя: профессионально подготовленный, корректный, хладнокровный и решительный… Представитель Росгвардии в любых условиях должен проявлять спокойствие и выдержку, быть вежливым с гражданами, обращаться к ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих честь и достоинство», — говорится в памятке.

Также в документе отмечается, что сотрудникам не надо вступать в пререкания и отвечать грубостью на грубость. Требования о прекращении съемки журналистом на массовом мероприятии не являются правомерными, подчеркивается в памятке. Угроза привлечь сотрудников СМИ за отказ по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…») недопустима.

«Стоит всегда помнить, что любые действия сотрудников и военнослужащих Росгвардии при исполнении служебных обязанностей находятся под пристальным вниманием граждан и СМИ», — говорится в документе.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение по их просьбе.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев выступил с эпилогом к «страстям по борщу» Соловьев выступил с эпилогом к «страстям по борщу» Стало известно о резком уменьшении заготовок новогодних елей в России Стало известно о резком уменьшении заготовок новогодних елей в России Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире
Комментарии 1
Общество , Армия , Владимир Путин , Росгвардия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
00:40
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
01:38
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
Происшествия Армия
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение