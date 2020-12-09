Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Молодые россияне сочли стариков обузой 

Lenta.ru 58 минут назад
Молодые россияне сочли стариков обузой
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Каждый четвертый россиянин счел старшее поколение обузой для молодых граждан. Опрос появился на сайте исследовательского холдинга «Ромир».
Согласно материалу, 41 процент респондентов в возрасте от 55 лет частично согласны с вышеупомянутым утверждением. При этом всего 17-18 процентов россиян моложе 55 лет в той или ной степени также посчитали пожилых людей обузой для молодежи.
Сообщается, что только 8 процентов жителей России поддерживают данный тезис, а 31 процент опрошенных полностью не согласны с ним.
Вице-президент ассоциации исследовательских агенств Gallup International, в которую входит компания «Ромир», Андрей Милехин назвал россиян «среднестатистическими землянами». По его словам, негативное отношение к пенсионерам объясняется возросшей нагрузкой на молодое поколение из-за стареющего населения.
Отмечается, что стариков также назвали обузой для молодежи 22-23 процента опрошенных в Италии, Великобритании и США. Данное утверждением разделяют 18 процентов жителей Германии и 12 процентов граждан Бразилии.
Ранее в декабре выяснилось, что пятая часть россиян (22 процента) приготовились работать после выхода на пенсию. Так, около 70 процентов опрошенных не исключили необходимости работать на пенсии, а около 7 процентов россиян ответили, что не собираются продолжать трудовую деятельность после ухода на пенсию.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста В России выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса В России выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса
Комментарии
Общество , Андрей Милехин , Бразилия , Германия , Италия , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение