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Москва

Пока вы в маске: Кремль оценил «сопротивление» в Петербурге 

Сергей Василенок 2 часа назад

Аксенов пригрозил чиновникам

Глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах в новогодние праздники.
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«Город у красной черты»: в Кремле раскритиковали "сопротивление" в Питере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ петербургских рестораторов закрыться на новогодние каникулы «сопротивлением людям» и подчеркнул, что город подошел к критической черте по коронавирусу.
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Россиянам назвали срок открытия популярных стран

Границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут не открыться до осени. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
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В ходе исследования вакцины Pfizer умерли шесть участников

Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
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Россияне стали активней закупать оружие в пандемию

Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новосёлов.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Андрей Игнатьев , Pfizer , Российский союз туриндустрии , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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