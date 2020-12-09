Пока вы в маске: Кремль оценил «сопротивление» в Петербурге 

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Глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах в новогодние праздники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ петербургских рестораторов закрыться на новогодние каникулы «сопротивлением людям» и подчеркнул, что город подошел к критической черте по коронавирусу.

Андрей Игнатьев. Границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут не открыться до осени. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Российского союза туриндустрии

Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новосёлов.