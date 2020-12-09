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Москва

Россиянам назвали срок открытия популярных стран 

Артём Кульша 37 минут назад
Россиянам назвали срок открытия популярных стран
Фото: ТАСС
Границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут не открыться до осени. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Сегодня Игнатьев дал пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2020 года в туристической сфере. В ходе нее он, в частности, рассказал, что наиболее пострадавшими от последствий пандемии коронавирусной инфекции игроками рынка стали туристические операторы, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов. Они потеряли 95-97% клиентов.
Также президент Российского союза туриндустрии заявил, что границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут быть закрыты для них до сентября 2021 года, а границы других стран могут открыться после летнего сезона.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.
В октябре глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем он обратил его внимание на то, что зима — низкий и сложный сезон для авиакомпаний, а из-за неполного возобновления международного авиасообщения их сезонные убытки окажутся еще более значительными, чем обычно, что может стать причиной банкротства некоторых перевозчиков.
Тасун попросил Мишустина дополнительно выделить 50 миллиардов рублей на поддержание работы перевозчиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В мае кабинет министров выделил авиакомпаниям в качестве возмещения убытков из-за пандемии коронавирусной инфекции 23,4 миллиарда рублей,
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Общество , Михаил Мишустин , Андрей Игнатьев , Владимир Тасун , Российский союз туриндустрии
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