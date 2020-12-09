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Москва

Россияне массово поедут на курорты зимой 

Мария Иванова 1 час назад
Россияне массово поедут на курорты зимой
Фото: РИА Новости
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что этой зимой спрос на российские горнолыжные курорты вырастет на 15 процентов (по прогнозам туроператоров и предварительным бронированиям). Об этом пишут «Известия».
Ломидзе отметила, что наплыв туристов операторы прогнозировали в Хибинах, Шерегеше, Архызе, Домбае и Чегете, но «есть ощущение неопределенности» из-за вводимых регионами ограничений.
Как сообщал «Рамблер», по решению местных властей, с 11 декабря по 15 января на хибинские курорты «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр» будут пускать только жителей Мурманской области.
Для этого в Кировске и Апатитах продолжит действовать пропускная система.
Если эпидемиологическая ситуация в регионе после 15 января будет стабильной, курорты станут доступны для жителей других регионов.

«Как это собираются контролировать, я не очень понимаю, — отметила Ломидзе.

Замглавы туроператора «Академсервис» Александр Курносов предположил, что в новогодние каникулы вырастет спрос на города Золотого кольца — Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострому, которые примут туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что в 2020 году власти хотят снизить туристическую привлекательность города.

«Мы говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — заявил он.

А жители Калуги обратились к своим властям с петицией, в которой попросили отменить статус новогодней столицы для города и перенести праздники на зиму 2022 года. Горожане опасаются, что наплыв туристов приведет к росту заболеваемости коронавирусом. Власти в ответ заверили, что праздничные мероприятия на открытом воздухе не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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Общество , Майя Ломидзе , Евгений Елин , Ассоциация туроператоров России , газета "Известия"
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