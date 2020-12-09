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Москва

Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
Стюардесса продемонстрировала необычные навыки — она закрыла багажные полки, выполнив вертикальные шпагаты. Видео с акробатическим трюком неизвестной сотрудницей гражданской авиации размещено в Instagram-аккаунте @flight__love, который посвящен жизни членов экипажа по всему миру.
На опубликованных кадрах девушка в мини-платье ловко закрывает расположенные по бокам от прохода багажные полки с помощью шпагата.
Ранее сообщалось, что российская стюардесса рассказала всю правду о пепельницах на борту самолета. Она сообщила, что вопреки запрету о курении в самолете, авиационные правила обязывают устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы. Однако их наличие не дает право пассажирам курить — в этот момент сработает детектор дыма, и система просигнализирует о нарушении громким звуком.
Общество , Видео , В мире
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