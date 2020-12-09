Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК» напомнил, что пять лет назад, в декабре 2015 года, президент России Владимир Путин пообещал, что Турция ответит за сбитый Су-24, и его слова обвалили турецкие рынки.
«Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать», — сказал тогда Путин.
Как сообщал «Рамблер», бомбардировщик Су-24, участвовавший в военной операции в Сирии, был сбит турецкими истребителями 24 ноября 2015 года. Экипаж катапультировался, однако один из пилотов — Олег Пешков — был убит при приземлении.
Россия ввела против Турции санкции, их начали отменять после официального письма с извинениями, которое глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Путину.