«Порадовать не могу»: что будет с россиянами в 2050 году 

К 2050 году в России и мире все поменяется. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил футуролог Данила Медведев.
Медведев, как сообщал «Рамблер», — прикладной футуролог, консультант по стратегии. Вчера он заявил, что 2021 год будет таким же непростым, как и 2020-й, потому что развитие технологий зависит не только от государства, но и от конкретных людей и организаций. В будущем году люди продолжат разбираться с последствиями пандемии короавирусной инфекции COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса.
«По этому поводу порадовать никого не могу», — признался Медведев.
Он назвал позитивным моментом для будущего России указ президента №666 от 4 ноября 2020 года, в котором правительству поручено разработать Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Футуролог заявил об очень большой важности для России видения на 2050-й, потому что планирование на такую перспективу, когда остальные планируют лишь на пять лет вперед, может помочь понять, в какую сторону идет развитие.
Он выразил уверенность, что к 2050-у в мире поменяется все, например, ни одна страна не будет сжигать нефть и, как следствие, покупать ее у России, поэтому экономику нужно перестроить, все люди будут заниматься совершенно непривычными сегодня делами, сельское хозяйство, возможно, исчезнет за ненадобностью, а на мощностях «Роснефти» будут производить продукты.