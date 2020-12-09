«Порадовать не могу»: что будет с россиянами в 2050 году 

К 2050 году в России и мире все поменяется. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил футуролог Данила Медведев.

Медведев, как сообщал «Рамблер», — прикладной футуролог, консультант по стратегии. Вчера он заявил, что 2021 год будет таким же непростым, как и 2020-й, потому что развитие технологий зависит не только от государства, но и от конкретных людей и организаций. В будущем году люди продолжат разбираться с последствиями пандемии короавирусной инфекции COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса.

«По этому поводу порадовать никого не могу», — признался Медведев.

Он назвал позитивным моментом для будущего России указ президента №666 от 4 ноября 2020 года, в котором правительству поручено разработать Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Футуролог заявил об очень большой важности для России видения на 2050-й, потому что планирование на такую перспективу, когда остальные планируют лишь на пять лет вперед, может помочь понять, в какую сторону идет развитие.