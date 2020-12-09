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Москва

Бары и рестораны Петербурга проверили после отказа соблюдать новогодний локдаун 

Lenta.ru и ещё 1 13 минут назад
В Петербурге провели рейд по заведениям общепита
Фото: РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета России (СКР), полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и члены комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели ночной рейд по заведениям общепита города. Об этом сообщается на сайте петербургского следственного управления СКР в среду, 9 декабря.
В результате проверки в трех заведениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических условий. Силовики изъяли документацию, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Вскоре будет принято процессуальное решение.
Накануне, 8 декабря, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пригрозил барам, кафе и ресторанам города серьезными проверками после их отказа соблюдать новогодний локдаун. Проверять заведения, по его словам, будут на предмет таких нарушений, как незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и несоблюдение налогового законодательства.
В тот же день сообщалось, что более 40 баров, кафе и ресторанов Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления». Авторы проекта считают, что эти предприятия не выживут, если закроются на праздники.
Постановление о закрытии всех кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Общество , Александр Беглов , Евгений Елин , Росгвардия , СКР , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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