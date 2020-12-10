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Москва

Почти половина семей в России не будет приглашать Деда Мороза из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 32 минуты назад
Россияне откажутся от Деда Мороза
Фото: ТАСС
В России из-за коронавируса 48% родителей не будут приглашать к детям Дед Мороза и Снегурочку в гости.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob. 11% родителей позовут для детей новогодних аниматоров. 26% опрошенных сообщили, что Деда Мороза и Снегурочку сыграют для детей родные и близкие. 15% родителей еще не определились звать ли в гости Деда Мороза.
Исследование базы резюме также подтверждает снижение спроса на услуги новогодних аниматоров. Так, число вакансий Дедов Морозов снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом. Стоимость выезда Дедов Морозов в Москве оценивается в сумму от 2000 до 5000 руб.
Также отмечается, что в этом году в ход идут различные стратегии для клиентов. Например, некоторые семьи предпочитают приглашать Деда Мороза с отрицательными результатами теста на COVID-19, другие хотят получить поздравление новогодних аниматоров онлайн.
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Общество , Социология , Великий Устюг , Вологодская Область , Москва
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