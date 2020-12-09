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Москва

Лучший сыр в России попал на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
Закончилось подведение итогов конкурса "Вкусы России" в номинации "Народное голосование".. Тройка победителей конкурса выглядит так: бурятские бузы, дагестанская баранина и подмосковные сыры. Всего в конкурсе участвовало 508 брендов из 79 регионов Российской Федерации. За сыроварни из Московской области проголосовало больше всего людей — почти 55 тысяч человек.
По условиям конкурса победители будут участвовать в программе "Продвижение бренда".
Конкурс был организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Это первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания.
В конкурсах с экспертным голосованием победили Вологодское масло, Кологривский гусь, Татарский вяленый гусь, Мичуринские яблоки, Кубанские вина, Карельская форель, Белевская пастила и др.
Общество , Видео , Минсельхоз
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