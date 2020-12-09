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Москва

Водопад из облаков в Новороссийске попал на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
В горах Новороссийска было заснято необычное природное явление — "водопад" из облаков. По словам синоптиков, такие "водопады" происходят из-за резкого перепада температур, а также из-за интенсивного движения воздушных потоков и высокой влажности воздуха, образующих водяной пар. В зимнее время года можно часто наблюдать зависшие над горами облака, однако такой необычной формы, как на видео из Новороссийска, — редко. Удивительное природное явление запечатлели на высоте 540 метров над уровнем моря. Новороссийск известен своей нестабильной погодой. С ноября по март в городе возникает шквалистый ветер, который несет холодный воздух с Северо-Кавказского плато на побережье Черного моря.
Общество , Видео
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