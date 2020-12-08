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Малышева перечислила комнатные растения-«убийцы» 

Lenta.ru 27 минут назад
Малышева перечислила комнатные растения-«убийцы»
Фото: РИА Новости
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила об опасности популярных комнатных растений. Об этом она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!», выпуск доступен на YouTube.
По словам врача, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум. Малышева пояснила, что сок и выделения первых двух растений ядовиты: в них содержится оксалат кальция. При попадании на слизистую вещество может вызвать отеки. Кроме того, монстера ночью выделяет большое количество углекислого газа.
Опасность антуриума обусловлена выделением веществ, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу. Из-за этого у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.
Малышева призвала не выставлять растения в школах и детских садах, а также не держать их в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на листьях может скапливаться пыль, а в грунте — грибок.
В сентябре телеведущая развеяла миф о пользе алоэ. Выяснилось, что сок алоэ вера на 98 процентов состоит из воды, а два процента составляют полисахариды — сахара, которые содержатся во многих растениях. Малышева предположила, что любовь граждан к алоэ обусловлена консистенцией мякоти растения. Алоэ долгое время наделяли различными целебными свойствами, однако на самом деле эффективность растения не доказана, заключила она.
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Общество , Елена Малышева
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