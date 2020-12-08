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Россиянка сменила пол, чтобы не платить кредит 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россиянка сменила пол, чтобы не платить кредит
Фото: ТАСС
Жительница Ярославля сменила пол, чтобы избавиться от долговых обязательств по кредиту, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Женщина задолжала одному из городских финансовых учреждений 280 тысяч рублей, указано в сообщении. При этом она не отвечала на звонки судебных приставов и сменила место жительства, после чего была объявлена в розыск.

"Судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник внес изменения в запись акта о рождении, надеясь на то, что избавиться от долговых обязательств", — отмечает пресс-служба ведомства.

Приставы установили новые личные данные должника, после чего задолженность взыскали принудительно.
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Общество , Ярославль , Ярославская Область
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