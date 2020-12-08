Россиян вознаградят китайской вакциной

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В социальной сети Facebook появилась реклама, которая предлагает принять участие в исследовании вакцины от COVID-19, в качестве вознаграждения предлагается бесплатная прививка, передает корреспондент ИА REGNUM.

При переходе на сайт исследования выясняется, что речь идет о вакцине Ad5-nCov, которая разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий. Уточняется, что партнером клинического исследования вакцины в России выступает российская фармацевтическая компания НПО «Петровакс Фарм».