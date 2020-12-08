Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

На гражданах России испытывают китайскую вакцину от ковида 

ИА Regnum 55 минут назад
Россиян вознаградят китайской вакциной
Фото: РИА Новости
В социальной сети Facebook появилась реклама, которая предлагает принять участие в исследовании вакцины от COVID-19, в качестве вознаграждения предлагается бесплатная прививка, передает корреспондент ИА REGNUM.
При переходе на сайт исследования выясняется, что речь идет о вакцине Ad5-nCov, которая разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий. Уточняется, что партнером клинического исследования вакцины в России выступает российская фармацевтическая компания НПО «Петровакс Фарм».
Китайская вакцина от COVID показала эффективность в 97%
Подчеркивается, что клиническое исследование вакцины одобрено Министерством здравоохранения РФ и проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией, надлежащей клинической практикой и законодательством Российской Федерации. В случае, если человек согласен на исследование, соответствует требованиям и подписывает информированное согласие, он может вакцинироваться. Соответствие требованиям, которые предъявляются к участникам исследования, выясняется в ходе теста из пяти вопросов, который можно пройти тут же, на сайте.
Видео дня. Самбурская и Бузова засыпали друг друга оскорблениями
ИА Regnum: последние новости
Врач предупредил о недопустимости самолечения во время пандемии COVID-19 Врач предупредил о недопустимости самолечения во время пандемии COVID-19 В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днём В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днём Ушла из жизни ректор Пермского медунивеситета Ушла из жизни ректор Пермского медунивеситета
Комментарии 39
Общество , Минздрав РФ , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
00:25
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
01:19
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
Технологии
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
01:44
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
В мире
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
01:14
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
Адвокат Reeflay заявил о непричастности блогера к гибели подруги
00:43
Адвокат Reeflay заявил о непричастности блогера к гибели подруги
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП с бензовозом и скорой
00:53
Появилось видео с места массового ДТП с бензовозом и скорой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение