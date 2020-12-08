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Москва

Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Один из пассажиров отказался надеть медицинскую маску и устроил скандал.
Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», опубликовал на своей странице в Instagram видео с дебоширом, который не захотел надеть медицинскую маску в самолете.
Мужчина отказался надеть средство защиты, а позже стал ругаться с полицейскими. В результате сотрудники правоохранительных органов вывели дебошира из самолета.
По словам актера, из-за скандала вылет самолета пришлось отложить на час. Емельянов отметил, что все остальные пассажиры лишь смеялись и не пытались успокоить мужчину. Задержка заставила актера понервничать — он летел с пересадкой и мог опоздать на следующий рейс. Сотрудники следственного комитета дадут правовую оценку действиям нарушителя.
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Общество , Видео , Кирилл Емельянов , СКР , МВД
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