Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете 

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Один из пассажиров отказался надеть медицинскую маску и устроил скандал.

Актер Кирилл Емельянов , известный по роли в сериале «Кадетство», опубликовал на своей странице в Instagram видео с дебоширом, который не захотел надеть медицинскую маску в самолете.

Мужчина отказался надеть средство защиты, а позже стал ругаться с полицейскими. В результате сотрудники правоохранительных органов вывели дебошира из самолета.