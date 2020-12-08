Поклонская разберется с «КамАЗами» мусора в Крыму

"И очень сомневаюсь в принятии реальных мер — например, расторжение договора аренды пляжа, огромные штрафы и наказание за загрязнение моря и так далее. Вот так, средь бела дня, можно "КамАЗом" сбрасывать переработанную землю из карьеров в море и говорить, что это работы по восстановлению пляжа и берега. А ведь завтра могут приехать десятки таких "КамАЗов"…", — подытожила Наталья Поклонская.