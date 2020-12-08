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Поклонская решила разобраться с «КамАЗами» мусора на пляже в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Поклонская разберется с «КамАЗами» мусора в Крыму
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась ситуацией в поселке Малый Маяк, расположенном под Алуштой, где неизвестные решили сваливать строительный мусор прямо на пляж. Об этом она написала в Facebook.

"Предрекая трогательные рассказы арендатора или администрации города, что "недоглядели" или еще круче — "работы по берегоукрепительным сооружениям", сразу скажу: это для сценария одного из сюжетов шоу "Comedy Club". Можете даже посоревноваться с профессионалом своего дела Павлом Волей", — написала Наталья Поклонская.

Депутат выразила уверенность, что в ответах на ее обращения местные чиновники расскажут о вынесении "каких-то пугательных писем".

"И очень сомневаюсь в принятии реальных мер — например, расторжение договора аренды пляжа, огромные штрафы и наказание за загрязнение моря и так далее. Вот так, средь бела дня, можно "КамАЗом" сбрасывать переработанную землю из карьеров в море и говорить, что это работы по восстановлению пляжа и берега. А ведь завтра могут приехать десятки таких "КамАЗов"…", — подытожила Наталья Поклонская.

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Общество , Наталья Поклонская , Камаз , Госдума , Алушта , Республика Крым