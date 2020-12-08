Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя 

РИА Новости и ещё 5 8 декабря 2020
В России появится новая категория льготников
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.
Документ был внесен депутатами "Единой России".
Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Последние новости
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Общество , Единая Россия , Госдума , Алтайский Край , Краснодарский Край , Республика Крым , Севастополь , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двухголовая змея попала на видео
02:40
Двухголовая змея попала на видео
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
00:12
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
Женщина устроила скандал в метро из-за маски и попала на видео
01:05
Женщина устроила скандал в ме