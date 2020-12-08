В России появится новая категория льготников

Все новости на карте

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя

Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.