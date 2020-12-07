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Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и детсадов из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Продлены ограничения для школ и детсадов из-за COVID
Фото: РИА Новости
Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие ограничений для школ и детсадов из-за COVID-19 до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» содержатся требования к работе образовательных организаций «для детей и молодежи в условиях коронавируса».
«Санитарно-эпидемнологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенные 30 июня 2020 года, продлеваются до 1 января 2022 года.
Санитарные правила в предыдущей редакции действовали до 1 января 2021 года. Они направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. В перечисленных местах запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о безопасных новогодних праздниках в пандемию COVID-19. Новый год лучше провести дома, а также воздержаться от заграничных поездок и не посещать мероприятия в закрытых помещениях, чтобы обезопасить себя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.box#2638706
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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