Продлены ограничения для школ и детсадов из-за COVID

Главный государственный санитарный врач России , глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие ограничений для школ и детсадов из-за COVID-19 до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет- портале правовой информации.

В документе «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» содержатся требования к работе образовательных организаций «для детей и молодежи в условиях коронавируса».

«Санитарно-эпидемнологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенные 30 июня 2020 года, продлеваются до 1 января 2022 года.

Санитарные правила в предыдущей редакции действовали до 1 января 2021 года. Они направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. В перечисленных местах запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.