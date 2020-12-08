Восьмой регион объявил 31 декабря выходным

«Посоветовавшись с коллегами, я принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу — 26 декабря. Это даст возможность всем вологжанам спокойно подготовиться к главному празднику, к Новому году. Я хотел бы обратиться к руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления с просьбой поддержать мою инициативу», — сказал Кувшинников.