Умерла депутат заксобрания Пермского края Корюкина

Депутат законодательного собрания Пермского края, ректор Пермской медицинской академии, доктор медицинских наук Ирина Корюкина скончалась в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Подтверждаем информацию, что Ирина Петровна скончалась, это произошло 7 декабря», — приводит сообщение РИА Новости.
Как пишет kp.ru, причиной смерти Корюкиной стали осложнения после коронавирусной инфекции COVID-19.
В конце октября умер депутат заксобрания Ростовской области, главврач больницы № 20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов.