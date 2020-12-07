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Умерла депутат заксобрания Пермского края Ирина Корюкина 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Умерла депутат заксобрания Пермского края Корюкина
Фото: Сайт Законодательного собрания Пермского края
Депутат законодательного собрания Пермского края, ректор Пермской медицинской академии, доктор медицинских наук Ирина Корюкина скончалась в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Подтверждаем информацию, что Ирина Петровна скончалась, это произошло 7 декабря», — приводит сообщение РИА Новости.

Как пишет kp.ru, причиной смерти Корюкиной стали осложнения после коронавирусной инфекции COVID-19.
В конце октября умер депутат заксобрания Ростовской области, главврач больницы № 20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов.
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Общество , РИА Новости , Комсомольская правда , Пермский Край , Ростовская Область
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